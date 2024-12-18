Появились кадры допроса задержанного за убийство Кириллова

ФСБ показала кадры допроса гражданина Узбекистана, устроившего теракт в Москве, в результате которого погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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