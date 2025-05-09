Во Франции рассказали о реакции Зеленского на парад Победы в Москве

Во Франции сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский был сильно впечатлен масштабом парада Победы, состоявшегося в МосквеВо Франции сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский был сильно впечатлен масштабом парада Победы, состоявшегося в Москве.
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