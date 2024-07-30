ТАСС: Артиллеристы ВС РФ уничтожили самоходку ВСУ «Богдана»

На сайте ТАСС проинформировали о продвижениях российских артиллеристов группировки войск «Восток» из Приморья, которые при помощи самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» уничтожили самоходку украинских войск «Богдана».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии