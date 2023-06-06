Журналист Губерниев иронично высказался о разговоре с олимпийской чемпионкой Загитовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о своем диалоге с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, который произошел перед шоу-забегом на Никольской в рамках Московской недели легкой атлетики.