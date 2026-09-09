ФСБ: иностранные спецслужбы активновербуют россиян через сайты знакомств

Иностранные спецслужбы широко используют сервисы для знакомств в попытках завербовать россиян. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ на видео, распространенном 9 сентября Центром общественных связей (ЦОС) ведомства.
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