Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Армении грозит наплыв ливанских армян, к чему это может привести

Армении грозит наплыв ливанских армян, к чему это может привести

После вчерашнего удара с территории Ливана по детской площадке в Израиле, где в этот момент проходил футбольный матч между подростками, стало понятно, что эскалация конфликта между двумя странами неминуема.

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