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Дикий случай в Екатеринбурге. Русскую семью выдворяют в Казахстан с пятилетним запретом на возвращение

Дикий случай в Екатеринбурге. Русскую семью выдворяют в Казахстан с пятилетним запретом на возвращение

Очень часто в российских СМИ приходится слышать патриотическую фразу, что мы “своих не бросаем”. Однако как показывает история, на практике все происходит с точностью до наоборот.

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Комментарии
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Сергей Анисимов
Чиновникам плевать на судьбы русскоязычных. С мигрантов можно поиметь деньги и это для них главное.
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14 час.
Горыныч
Чиновьё в ельцинграде мигрантоориентированы диаспорами. Эта семья, естественно, не поддержана диаспорами чурок. Денег заплатить не могут. Всех виновных в этом безобразии самих депортировать с конфискацией, запретом пожизненно посещать Россию. Вместе с родственниками.
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14 час.
Нюта Ппливанок
Мне думается,что надо писать про этот беспредел не только  здесь, а куда по закону положено писать для нормального разбирательства. Люди неосознанно нарушили закон. Не  творили зло,им надо помочь, а для этого всем миром всех чиновников поставить на уши.
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13 час.

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