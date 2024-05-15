Дикий случай в Екатеринбурге. Русскую семью выдворяют в Казахстан с пятилетним запретом на возвращение

Чиновникам плевать на судьбы русскоязычных. С мигрантов можно поиметь деньги и это для них главное.

Чиновьё в ельцинграде мигрантоориентированы диаспорами. Эта семья, естественно, не поддержана диаспорами чурок. Денег заплатить не могут. Всех виновных в этом безобразии самих депортировать с конфискацией, запретом пожизненно посещать Россию. Вместе с родственниками.

Нюта Ппливанок

Мне думается,что надо писать про этот беспредел не только здесь, а куда по закону положено писать для нормального разбирательства. Люди неосознанно нарушили закон. Не творили зло,им надо помочь, а для этого всем миром всех чиновников поставить на уши.