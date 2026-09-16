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Газета.ру

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Сенатор Джабаров назвал ОАЭ самой удобной площадкой для переговоров по Украине

Сенатор Джабаров назвал ОАЭ самой удобной площадкой для переговоров по Украине

Объединенные Арабские Эмираты являются наиболее приемлемой площадкой для переговоров по Украине. Об этом «Газете.

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