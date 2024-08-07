В Турции снова призывают отказаться от системы «все включено»

В последнее время в Турции вновь обсуждается возможность перехода на систему "Все включено". Зафер Алкай, генеральный директор Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel, заявил, что эта концепция, позволившая стране завоевать популярность среди туристов в 90-е годы, сегодня тормозит развитие местного туристического бизнеса.