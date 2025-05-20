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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

В промерзших квартирах брянцев начали отключать горячую воду

В промерзших квартирах брянцев начали отключать горячую воду

Отопление отключили ещё в апреле, а весеннее тепло так и не пришло. Теперь к холоду в комнатах добавилась ещё и ледяная вода в кранах — горожане жалуются, что почти месяц вынуждены спать в одежде и под несколькими одеялами.

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