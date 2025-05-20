В промерзших квартирах брянцев начали отключать горячую воду

Отопление отключили ещё в апреле, а весеннее тепло так и не пришло. Теперь к холоду в комнатах добавилась ещё и ледяная вода в кранах — горожане жалуются, что почти месяц вынуждены спать в одежде и под несколькими одеялами.
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