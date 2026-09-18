Госавтоинспекция Чувашии оштрафовала мужчину за ужин в фургоне

В Чебоксарах полиция привлекла мужчину к ответственности за организацию романтического ужина в движущемся фургоне.
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