Прокуратура дала добро на строительство 30-этажного дома на месте ЦУМа в Новосибирске

Снос Центрального универсального магазина мэрия Новосибирска согласовала осенью 2024 года.Жители Новосибирска выразили недовольство по поводу сноса Центрального универмага и предложили проверить законность согласования проекта комплексного развития территории (КРТ) на месте ЦУМа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии