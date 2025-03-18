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Царьград

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Прокуратура дала добро на строительство 30-этажного дома на месте ЦУМа в Новосибирске

Прокуратура дала добро на строительство 30-этажного дома на месте ЦУМа в Новосибирске

Снос Центрального универсального магазина мэрия Новосибирска согласовала осенью 2024 года.Жители Новосибирска выразили недовольство по поводу сноса Центрального универмага и предложили проверить законность согласования проекта комплексного развития территории (КРТ) на месте ЦУМа.

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