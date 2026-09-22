Продление метро в Химки и Куркино: фиолетовую ветку увеличат на 5 км

В северо-западной части агломерации появятся две новые станции метро – "Химки" и конечная "Куркино". Они войдут в состав продления Таганско-Краснопресненской линии до Подмосковья.
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