Польский генерал оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

Украинский конфликт касается стран — членов НАТО, однако они не могут участвовать в нем напрямую. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак польскому агентству PAP.
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