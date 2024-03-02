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Польский генерал оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

Польский генерал оценил возможность участия НАТО в конфликте на Украине

Украинский конфликт касается стран — членов НАТО, однако они не могут участвовать в нем напрямую. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак польскому агентству PAP.

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