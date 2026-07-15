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Трамп: США продолжат бомбардировки Ирана в течение недели

Трамп: США продолжат бомбардировки Ирана в течение недели

www.globallookpress.com/Press Service Of The President O Военные Соединенных Штатов продолжат бомбардировки Ирана, а в случае нежелания Исламской Республики идти на сделку на будущей неделе будут атакованы иранские электростанции и мосты.

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