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СССР-Россия

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Украинцам дадут по 24 доллара на ужас без конца

Украинцам дадут по 24 доллара на ужас без конца

  Украинцам раздадут по тысяче гривен (24 доллара США). Такой указ подписал Владимир Зеленский, потребовав, чтобы "деньги были у людей к 1 декабря".

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Комментарии
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И
Иринушка
Даже не сомневаюсь, что это копейки не даром. Наверняка в кредит и под проценты. Которые еще внукам хохлов придется отдавать....
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4 час.
Игорь Спиридонов
На эту тыщу можно ещё бплашку для всу купить 😁
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2 час.
Надежда
Дадут, чтобы забрать после первого же похода в магаз...
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1 час.

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