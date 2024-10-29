Украинцам раздадут по тысяче гривен (24 доллара США). Такой указ подписал Владимир Зеленский, потребовав, чтобы "деньги были у людей к 1 декабря".
Украинцам дадут по 24 доллара на ужас без конца
Комментарии
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И
Иринушка
Даже не сомневаюсь, что это копейки не даром. Наверняка в кредит и под проценты. Которые еще внукам хохлов придется отдавать....
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4 час.
Игорь Спиридонов
На эту тыщу можно ещё бплашку для всу купить 😁
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2 час.
Надежда
Дадут, чтобы забрать после первого же похода в магаз...
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1 час.
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