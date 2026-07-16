Зачем был нужен Макрон

Публикации во французских СМИ по случаю 14 июля доносили, несмотря на многообразие, одну мысль: «Важнейшей его задачей с 2017 г было увеличение военного бюджета» Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool Он исполнял эту задачу упорно и методично, шаг за шагом принимая незаметные, но важнейшие решения для ее обеспечения.