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NewsOne

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Зачем был нужен Макрон

Зачем был нужен Макрон

Публикации во французских СМИ по случаю 14 июля доносили, несмотря на многообразие, одну мысль: «Важнейшей его задачей с 2017 г было увеличение военного бюджета» Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool Он исполнял эту задачу упорно и методично, шаг за шагом принимая незаметные, но важнейшие решения для ее обеспечения.

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