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Ученица саратовского лицея рассказала о камерах в школьном туалете

Ученица саратовского лицея рассказала о камерах в школьном туалете

Ученица саратовского лицея рассказала о камерах в школьном туалете, направленных на кабинки. Скрин сообщения девочки опубликовала директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

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