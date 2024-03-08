Ученица саратовского лицея рассказала о камерах в школьном туалете, направленных на кабинки. Скрин сообщения девочки опубликовала директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
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