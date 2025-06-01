Политика как он...
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Политика как она есть

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Сенатор Пушков уличил Меркель в ненависти к Европе из-за призыва по мигрантам

Сенатор Пушков уличил Меркель в ненависти к Европе из-за призыва по мигрантам

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, призывая страны Европы тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов, показывает свою ненависть к континенту.

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