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Крейчикова о том, что в Сан-Диего прервала серию из 4 поражений и взяла титул: «После первой победы все стало иначе. У меня изменился настрой»

На этом турнире она прервала серию из четырех поражений в одиночке. – Когда на этой неделе вы заметили, что все начинает получаться? – Думаю, начало получаться уже на US Open.

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