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«Она потянет за собой целый шлейф внимания»: Юрий Лоза оценил планы Орнеллы Мути получить гражданство РФ

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «Рамблером» прокомментировал намерение легендарной итальянской актрисы Орнеллы Мути и её дочери, певицы Найке Ривелли, получить российское гражданство.

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