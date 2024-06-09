Чиновник получил тяжелые огнестрельные ранения.Бывший мэр украинского Купянска Геннадий Мацегора, который пощел на сотрудничество с Вооруженными силами России после взятия города, стал жертвой нападения рядом со своим домом в Старом Осколе Белгородской области.
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