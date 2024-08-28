Для спамеров зазвучал тревожный звонок

Петербуржцам обещают защиту от нежелательных телефонных вызовов. «РосБалт» уже не раз рассказывал о проблеме телефонного мошенничества, жертвами которого все чаще становятся петербуржцы, которые порой отдают аферистам баснословные суммы.
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