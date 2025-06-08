«Родительский чат»: юный патриот Какая задача сегодня является одной из самых важных для нашей страны? Это духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи! В этом выпуске программы “Родительский чат” мы расскажем о тех, кто своими силами старается вырастить юного патриота.