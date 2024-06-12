Русские дипломаты в США ежедневно получают угрозы

По мнению посла Антонова, нападки происходят с молчаливого одобрения американских властей.По словам главы русской дипмиссии в Америке Анатолия Антонова, руководство русского посольства в Вашингтоне и рядовые сотрудники постоянно получают сообщения с угрозами.
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