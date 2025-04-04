Стало известно об открытом счете Украины в российском банке

РИА Новости: Украина сохранила счет в банке РФ для оплаты консульского сбора Украина сохранила открытый счет в российском банке, который раньше использовался для консульского сбора, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные налоговой и судебные документы.
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