Комбат Александр Ходаковский после отставок генералов встал на защиту Михаила Теплинского. По мнению командира батальона "Восток", ситуацию расшатывают враги России.
Комбат Ходаковский после отставок генералов встал на защиту Теплинского
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
К сожалению победят паркетчики в тылу которые ближе к телу главкома, а те кто на передовой их ни кто не слушает... А И.В.Сталин имел прямую связь с командующими всех фронтов и знал ситуацию не от тыловиков, а от тех кто на передке был и вызывал их лично к себе на доклад... Да обмельчала власть... Рынок и бабки рулят не только в экономике но и в СВО... По докладу тыла главному все есть для победы, а народ на беспилотники, тепловизоры, обмундирование, машины собирает деньги и т.д., так законный вопрос а куда тогда девается все необходимое для СВО и кто его разворовывает????
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