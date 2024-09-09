Незаконную свалку на 67 тысяч квадратных метров обнаружили в Воронежской области

В Бобровском районе Воронежской области выявлена несанкционированная свалка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.
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