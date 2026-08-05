Поголовье коров сократилось в 70 регионах России

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Поголовье крупного рогатого скота сократилось в 70 регионах России. В Минсельхозе такую динамику объяснили оптимизацией производства и повышением эффективности отрасли, однако фермеры и крупные производители говорят о падении рентабельности, росте импорта и заболеваемости животных, выяснили 6 августа "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии