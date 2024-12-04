БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Су-57 в Китае: мат, но не в три хода

Су-57 в Китае: мат, но не в три хода

Вообще полное впечатление, что что-то внутри «Рособоронэкспорта» поменялось, причем в лучшую сторону.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Как же надоело слушать эту лабуду, когда в России начнут выпускать эти самые Су-57 хотя-бы по 300 шт в год, для своей собственной Армии? Сделали 5 штук, а разговоров, что их у нас уже 5 000 и вообще нет проблем в российской авиации. До коле это будет продолжаться? Сколько можно вешать уже лапшу на уши собственному народу? Где так хорошо разрекламированные танки &quot;Армата&quot;, почему их нет на СВО, для чего вообще их делали, если не хотят испытывать в реальных боевых условиях?
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