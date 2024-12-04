Су-57 в Китае: мат, но не в три хода

ИМ

Ильдус Мамлеев

Как же надоело слушать эту лабуду, когда в России начнут выпускать эти самые Су-57 хотя-бы по 300 шт в год, для своей собственной Армии? Сделали 5 штук, а разговоров, что их у нас уже 5 000 и вообще нет проблем в российской авиации. До коле это будет продолжаться? Сколько можно вешать уже лапшу на уши собственному народу? Где так хорошо разрекламированные танки "Армата", почему их нет на СВО, для чего вообще их делали, если не хотят испытывать в реальных боевых условиях?