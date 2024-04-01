Иммунолог Ильина: из-за «пыльцевых бурь» сезон аллергий будет особенно непростым

По словам Натальи Ильиной, директора Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), в России начинается сезон аллергий, связанных с цветением растений, который в этом году может быть особенно трудным из-за возникновения «пыльцевых бурь», обусловленных снежной и влажной зимой.
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