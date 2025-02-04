Сформировалась линия наступления армии России к границам Днепропетровской области Сформировалась отчётливая линия наступления российских войск к западным границам Донбасса.
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Сформировалась линия наступления армии России к границам Днепропетровской области Сформировалась отчётливая линия наступления российских войск к западным границам Донбасса.
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