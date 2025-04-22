"Вероятность стихийных бедствий": в Рязани введен оранжевый уровень опасности

Метеопредупреждение для нашего региона опубликовал Гидрометцентр. "Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - так синоптики описывают возможные последствия при оранжевом уровне опасности.
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