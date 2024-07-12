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Эксперты СоюзМаш России обсудили механизмы обеспечения кадрами промышленности

Эксперты СоюзМаш России обсудили механизмы обеспечения кадрами промышленности

В рамках деловой программы Международной  промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 эксперты СоюзМаш России приняли участие в расширенном заседании Координационного совета Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердловской области.

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