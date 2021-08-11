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Синоптик Волосюк сообщила, что в Москве 11 августа прогнозируются кратковременные дожди

Синоптик Волосюк сообщила, что в Москве 11 августа прогнозируются кратковременные дожди

В российской столице сегодня, 11 августа, прогнозируется облачная погода. Ведущий сотрудник “Фобоса” Елена Волосюк отметила, что в Москве в этот день ожидаются кратковременные дожди с грозами.

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