В Вашингтоне заявили, что США не планируют сейчас поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS

В Белом доме сообщили, что в настоящее время США предоставляют Украине только необходимую помощь. Первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что администрация президента США не планирует поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, дальностью до 300 километров.
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