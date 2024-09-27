Глава Гаити на сессии ГА ООН потребовал от Франции многомиллиардных репараций Одним из наиболее ярких выступлений на сессии Генассамблеи ООН стало выступление главы переходного совета Гаити Эдгара Филя.
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Глава Гаити на сессии ГА ООН потребовал от Франции многомиллиардных репараций Одним из наиболее ярких выступлений на сессии Генассамблеи ООН стало выступление главы переходного совета Гаити Эдгара Филя.
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