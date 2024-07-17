SpaceX переедет из Калифорнии в Техас из-за конфликта с местными властями

Илон Маск / © Getty Images Таким образом Маск отреагировал на новость о том, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс подписал закон, согласно которому школам запрещено информировать родителей о решении их ребенка сменить пол.
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