Политика как он...
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Политика как она есть

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Осень

Осень

Любите ли вы театр… да кому он нужен? Белинского тоже недолюбливаю, ибо вместо того, чтобы свои пьесы писать, он графоманил критику в комментах, душнила.

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Комментарии
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Андрей Баканин
Пешы истчо!
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