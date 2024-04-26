Веда Словена. Вешние Деды. Говит День

Александр Николаевич

Вешние Деды открывают границы между нами и нашими предками и позволяют, во-первых, поблагодарить своих ушедших в Навь родных по прямой кровной линии, принести им угощение, уважение, слова любви (практика наполнения потусторонних родичей энергией называется "греть деда"), и во-вторых — попросить их о помощи, и деды направят полученное от нас душевное тепло нам на помощь.