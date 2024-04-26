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Велемудр. Мир тесен.

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Веда Словена. Вешние Деды. Говит День

Веда Словена. Вешние Деды. Говит День

30 апреля - Весенние (Вешние) Деды, важный день для Родноверов (староверов , язычников). 40 дней прошло от Весеннего равноденствия.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Вешние Деды открывают границы между нами и нашими предками и позволяют, во-первых, поблагодарить своих ушедших в Навь родных по прямой кровной линии, принести им угощение, уважение, слова любви (практика наполнения потусторонних родичей энергией называется &quot;греть деда&quot;), и во-вторых — попросить их о помощи, и деды направят полученное от нас душевное тепло нам на помощь.
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