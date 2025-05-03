Спор о снабжении флотов викингов После того как я написал статью о продовольственном снабжении флотов викингов, в которой прошелся по профессиональным историкам, со мной начали спорить.
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Спор о снабжении флотов викингов После того как я написал статью о продовольственном снабжении флотов викингов, в которой прошелся по профессиональным историкам, со мной начали спорить.
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