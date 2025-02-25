Рыбный суп, который я могу есть неделями - лёгкий супчик из обычной трески

Как вкусно приготовить треску? Сварить из неё суп! Точно не ошибётесь! =) Он получается лёгкий, ароматный и очень-очень вкусный! Посмотрие: Рыбный суп из трески Вы уже наверняка заметили, что рыбку я люблю намного больше, чем мясо.