Рыбный суп, который я могу есть неделями - лёгкий супчик из обычной трески

Как вкусно приготовить треску? Сварить из неё суп! Точно не ошибётесь! =) Он получается лёгкий, ароматный и очень-очень вкусный! Посмотрие: Рыбный суп из трески Вы уже наверняка заметили, что рыбку я люблю намного больше, чем мясо.
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