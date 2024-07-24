Протоиерей Павленко сообщил о переговорах с Украиной о митрополите Арсении

Россия находится в контакте с украинской стороной в связи с возможным освобождением наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко) и еще пяти представителей Украинской православной церкви.
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