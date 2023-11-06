Астролог Татьяна Калинина раскрывает возможна ли Третья мировая война между Ираном и Израилем

Астролог Татьяна Калинина продолжает удивлять своими прогнозами, основанными на движении планет. В ее последних раскрывающих статьях она поделилась взглядами на будущее мира, заявляя, что оно становится все более напряженным и неопределенным, сообщают журналисты ftimes.
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