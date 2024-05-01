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Несекретные материалы

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Почему президент Зеленский решил строить на Украине военную диктатуру

Почему президент Зеленский решил строить на Украине военную диктатуру

Несколько дней назад произошло одно очень важное событие, которое может оказать серьезное влияние на ход и общие результаты российской СВО.

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Комментарии
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Eduard
Потому что Посол США приказал Зеленский фигура нелигитимная,его время закончлось!
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Кому нужен этот урод ?никакого суда над ним не нужно , а просто убрать и на помойку определить в назидание другим . Сколько  людей загубила эта сволота и сколько разрушения из-за него ? Что вы с него собираетесь взять ?  Даже показного суда не заслуживает . . Давно ликвидировать его нужно . Дураку власть доверили и пока он существует будет творить зло .
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14 час.

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