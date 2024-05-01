Почему президент Зеленский решил строить на Украине военную диктатуру

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Кому нужен этот урод ?никакого суда над ним не нужно , а просто убрать и на помойку определить в назидание другим . Сколько людей загубила эта сволота и сколько разрушения из-за него ? Что вы с него собираетесь взять ? Даже показного суда не заслуживает . . Давно ликвидировать его нужно . Дураку власть доверили и пока он существует будет творить зло .