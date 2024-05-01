Несколько дней назад произошло одно очень важное событие, которое может оказать серьезное влияние на ход и общие результаты российской СВО.
Почему президент Зеленский решил строить на Украине военную диктатуру
Комментарии
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Eduard
Потому что Посол США приказал Зеленский фигура нелигитимная,его время закончлось!
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Кому нужен этот урод ?никакого суда над ним не нужно , а просто убрать и на помойку определить в назидание другим . Сколько людей загубила эта сволота и сколько разрушения из-за него ? Что вы с него собираетесь взять ? Даже показного суда не заслуживает . . Давно ликвидировать его нужно . Дураку власть доверили и пока он существует будет творить зло .
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14 час.
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