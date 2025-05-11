Эрдоган сообщил Путину о готовности Турции принять переговоры по Украине

Турция готова принять переговоры по Украине, сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщили 11 мая в пресс-службе администрации турецкого лидера.
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