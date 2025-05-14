Маршрут исследования: РФ и Иран продвинулись в реализации МТК «Север – Юг»

Россия и Иран продвигаются в реализации глобального транспортного проекта — коридора «Север – Юг». На участке Решт – Астара начались инженерно-геологические изыскания, сообщил «Известиям» министр транспорта РФ Роман Старовойт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии