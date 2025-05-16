Эксперт дала советы по выбору качественной сумки

Выбирая сумку, важно не только оценить ее дизайн, но и понять, насколько она качественная. О том, как быстро принять правильное решение, 16 мая «Известиям» рассказала руководитель направления «Кожгалантерея» бренда Sokolov Марина Торопова.
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