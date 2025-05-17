"Президент высоких достижений". Российские эксперты обсудили политику Касым-Жомарта Токаева

Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года. Пресс-служба президентской администрации распространила сообщение, в котором напомнила, что Токаев дни рождения не отмечает, и поэтому «не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий».
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