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Царьград

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По одному выстрелу на человека: пленный ВСУ рассказал о подготовке наемников

По одному выстрелу на человека: пленный ВСУ рассказал о подготовке наемников

Пленный ВСУ рассказал, как велась подготовка иностранных наемников иПленный украинский снайпер из 21-й отдельной механизированной бригады рассказал, как иностранные наемники проходили подготовку в ВСУ.

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